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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, AlpineF1TeamFanToken üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, AlpineF1TeamFanToken üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) texniki analizi

Bugünkü AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) texniki analizi

AlpineF1TeamFanToken analizi səhifəsi ALPINE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda AlpineF1TeamFanToken analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,368--+14,82%+19,59%-12,78%
AlpineF1TeamFanToken qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

AlpineF1TeamFanToken texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış AlpineF1TeamFanToken anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 0
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 9Neytral 0Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3671
0,3671
R2
0,3671
0,367
R1
0,367
0,367
PP
0,367
0,367
S1
0,3669
0,3669
S2
0,3669
0,3669
S3
0,3668
0,3669

AlpineF1TeamFanToken bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,08M
$5,46 M
$5,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$1,10 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$1,13 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,15 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

AlpineF1TeamFanToken kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıALPINEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,04 M0,37
2026-08-18$0,29 M0,40
2026-08-17-$0,05 M0,31
2026-08-16$0,04 M0,32
2026-08-15-$0,01 M0,31

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

AlpineF1TeamFanToken haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı AlpineF1TeamFanToken qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ALPINE/USDT
$0,368
$0,368$0,368
-7,76%
615.18K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ALPINE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ALPINE
ALPINE
USD
USD

1 ALPINE = 0,368 USD

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