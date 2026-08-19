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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, My Neighbor Alice üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, My Neighbor Alice üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü My Neighbor Alice (ALICE) texniki analizi

Bugünkü My Neighbor Alice (ALICE) texniki analizi

My Neighbor Alice analizi səhifəsi ALICE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda My Neighbor Alice analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

My Neighbor Alice (ALICE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,13486--+14,23%+11,84%+5,08%
My Neighbor Alice qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

My Neighbor Alice texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış My Neighbor Alice anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 18
Neytral 5
Alış 3
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 5Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1358
0,1356
R2
0,1356
0,1354
R1
0,1353
0,1353
PP
0,1351
0,1351
S1
0,1348
0,1349
S2
0,1346
0,1348
S3
0,1343
0,1346

My Neighbor Alice bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,20M
$1,87 M
$1,68 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$1,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,02 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

My Neighbor Alice kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıALICEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,14
2026-08-18-$0,02 M0,13
2026-08-17-$0,34 M0,13
2026-08-16-$0,36 M0,14
2026-08-15-$0,06 M0,13

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

My Neighbor Alice haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də My Neighbor Alice (ALICE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı My Neighbor Alice qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ALICE/USDT
$0,13447
$0,13447$0,13447
-0,11%
982.76K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ALICE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ALICE
ALICE
USD
USD

1 ALICE = 0,13486 USD

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