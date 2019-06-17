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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Algorand üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Algorand üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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ALGO Qiymət Məlumatları

ALGO nədir

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ALGO Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Algorand (ALGO) texniki analizi

Bugünkü Algorand (ALGO) texniki analizi

Algorand analizi səhifəsi ALGO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Algorand analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Algorand (ALGO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07767---4,47%-5,70%-34,50%
Algorand qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Algorand texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Algorand anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 1
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 0Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0776
0,07759
R2
0,07759
0,07759
R1
0,07759
0,07759
PP
0,07758
0,07758
S1
0,07758
0,07758
S2
0,07757
0,07758
S3
0,07757
0,07757

Algorand bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,26M
$2,35 M
$2,61 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,13M
3 günlük aktiv alışlar
$2,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,21 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,06M
7 günlük aktiv alışlar
$4,85 M
7 günlük aktiv satışlar
$4,78 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Algorand kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıALGOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,04 M0,08
2026-08-18-$0,22 M0,08
2026-08-17$0,17 M0,08
2026-08-16-$0,05 M0,08
2026-08-15$0,06 M0,08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Algorand haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Algorand (ALGO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Algorand qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ALGO/USDT
$0,07765
$0,07765$0,07765
-0,72%
826.60K (USDT)
ALGO/USDC
$0,07759
$0,07759$0,07759
-0,76%
352.60K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ALGO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0,07767 USD

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