Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

SıralamaNo.52

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0005%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.62%

Dövriyyə Təklifi8,605,763,503.627096

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.8605%

Buraxılış Tarixi2019-06-17 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.05 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi3.28017860614,2019-06-21

Ən Aşağı Qiymət0.08761089660746404,2023-09-11

İctimai BlokçeynALGO

