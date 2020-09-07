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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Alchemy üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Alchemy üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ACH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Alchemy (ACH) texniki analizi

Bugünkü Alchemy (ACH) texniki analizi

Alchemy analizi səhifəsi ACH gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Alchemy analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Alchemy (ACH) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00417---1,73%-2,48%-40,59%
Alchemy qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Alchemy texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Alchemy anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 4
Neytral 4
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 1Alış 13
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 3Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,004171
0,004171
R2
0,004171
0,00417
R1
0,00417
0,00417
PP
0,00417
0,00417
S1
0,004169
0,004169
S2
0,004169
0,004169
S3
0,004168
0,004169

Alchemy bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,95M
$5,53 M
$6,47 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,18 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,57 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,53 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Alchemy kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıACHUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,04 M0,00
2026-08-17-$0,03 M0,00
2026-08-16-$0,09 M0,00
2026-08-15$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Alchemy haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Alchemy (ACH) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Alchemy qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ACH/USDT
$0,004173
$0,004173$0,004173
-0,27%
14.58M (USDT)
ACH/USDC
$0,004167
$0,004167$0,004167
-0,40%
13.55M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ACH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ACH
ACH
USD
USD

1 ACH = 0,00417 USD

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