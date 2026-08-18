سعر Zypher Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Zypher Network (POP) اليوم هو $ 0.00242086، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POP الحالي إلى USD هو $ 0.00242086 لكل POP.

يحتل Zypher Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,485,032، مع عرض متداول قدره 1.44B POP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POP بين $ 0.00235012 (أدنى) و$ 0.00242863 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01221422، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POP بمقدار +0.66% خلال الساعة الماضية و+3.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.25M.

معلومات سوق Zypher Network (POP)

القيمة السوقية $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M الحجم (24 ساعة) $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.21M$ 24.21M $ 24.21M إمداد دورة التداول 1.44B 1.44B 1.44B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zypher Network هي $ 3.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.25M. العرض المتداول لـ POP يبلغ 1.44B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.21M.