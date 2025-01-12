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سعر zkApes Token (ZAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.48K . يتم تحديث سعر ZAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق zkApes Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 417.06 - تغيير سعر zkApes Token خلال اليوم هو -0.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.68T

أداء سعر zkApes Token (ZAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر zkApes Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر zkApes Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر zkApes Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر zkApes Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.83% 30 يوم $ 0 -42.23% 60 يوم $ 0 -14.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر zkApes Token (ZAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر zkApes Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.83% تغير السعر (7 أيام) -6.84%

معلومات سوق zkApes Token (ZAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: