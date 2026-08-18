سعر ZIBA اليوم

السعر المباشر لمشروع ZIBA (ZIB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZIB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZIB.

يحتل ZIBA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 67,937، مع عرض متداول قدره 1.00B ZIB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZIB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00179616، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZIB بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+2.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ZIBA (ZIB)

القيمة السوقية $ 67.94K$ 67.94K $ 67.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 67.94K$ 67.94K $ 67.94K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZIBA هي $ 67.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZIB يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.94K.