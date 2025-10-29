معلومات سعر ZeroSwap (ZEE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00036182 $ 0.00036182 $ 0.00036182 24 ساعة منخفض $ 0.00037048 $ 0.00037048 $ 0.00037048 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00036182$ 0.00036182 $ 0.00036182 24 ساعة مرتفع $ 0.00037048$ 0.00037048 $ 0.00037048 عالية طوال الوقت $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 أدنى سعر $ 0.00036182$ 0.00036182 $ 0.00036182 تغير السعر (1 ساعة) +1.08% تغير السعر (1يوم) +1.89% تغير السعر (7 أيام) -12.16% تغير السعر (7 أيام) -12.16%

سعر ZeroSwap (ZEE) في الوقت الحقيقي هو $0.00036994. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZEE بين أدنى سعر $ 0.00036182 وأعلى سعر $ 0.00037048، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZEE على الإطلاق هو $ 3.24، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00036182.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZEE +1.08% على مدار الساعة الماضية، +1.89% على مدار 24 ساعة، و -12.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ZeroSwap (ZEE)

القيمة السوقية $ 27.33K$ 27.33K $ 27.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.79K$ 36.79K $ 36.79K إمداد دورة التداول 74.27M 74.27M 74.27M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZeroSwap هي $ 27.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZEE يبلغ 74.27M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.79K.