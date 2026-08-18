سعر Zenith Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Zenith Protocol (ZTH) اليوم هو $ 0.00343568، مع تغير بنسبة 11.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZTH الحالي إلى USD هو $ 0.00343568 لكل ZTH.

يحتل Zenith Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,332,607، مع عرض متداول قدره 969.99M ZTH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZTH بين $ 0.00303851 (أدنى) و$ 0.00371868 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00499096، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZTH بمقدار +2.08% خلال الساعة الماضية و-6.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 40.38K.

معلومات سوق Zenith Protocol (ZTH)

القيمة السوقية $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M الحجم (24 ساعة) $ 40.38K$ 40.38K $ 40.38K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M إمداد دورة التداول 969.99M 969.99M 969.99M إجمالي العرض 969,993,365.610519 969,993,365.610519 969,993,365.610519

القيمة السوقية الحالية لـ Zenith Protocol هي $ 3.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 40.38K. العرض المتداول لـ ZTH يبلغ 969.99M، مع إجمالي عرض 969993365.610519. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.33M.