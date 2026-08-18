سعر zeme اليوم

السعر المباشر لمشروع zeme (ZEME) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEME الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZEME.

يحتل zeme حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,084.68، مع عرض متداول قدره 1.00B ZEME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEME بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZEME بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق zeme (ZEME)

القيمة السوقية $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ zeme هي $ 13.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZEME يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.08K.