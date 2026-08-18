سعر ZAPP اليوم

السعر المباشر لمشروع ZAPP (ZAPP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZAPP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZAPP.

يحتل ZAPP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 88,628، مع عرض متداول قدره 999.84M ZAPP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZAPP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZAPP بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-34.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ZAPP (ZAPP)

القيمة السوقية $ 88.63K$ 88.63K $ 88.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.63K$ 88.63K $ 88.63K إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,841,279.095402 999,841,279.095402 999,841,279.095402

القيمة السوقية الحالية لـ ZAPP هي $ 88.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZAPP يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999841279.095402. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.63K.