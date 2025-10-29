معلومات سعر YULI (YULI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00367269 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) -1.06% تغير السعر (7 أيام) -32.42%

سعر YULI (YULI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YULI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYULI على الإطلاق هو $ 0.00367269، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YULI +0.81% على مدار الساعة الماضية، -1.06% على مدار 24 ساعة، و -32.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق YULI (YULI)

القيمة السوقية $ 708.56K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 708.56K إمداد دورة التداول 8.00B إجمالي العرض 8,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ YULI هي $ 708.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YULI يبلغ 8.00B، مع إجمالي عرض 8000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 708.56K.