سعر Yourself المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YOURSELF إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YOURSELF بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Yourself المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YOURSELF إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YOURSELF بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن YOURSELF

معلومات سعر YOURSELF

الموقع الرسمي لـ YOURSELF

اقتصاد توكن YOURSELF

توقعات سعر YOURSELF

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Yourself

سعر Yourself (YOURSELF)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 YOURSELF إلى USD:

$0.00049919
$0.00049919$0.00049919
+21.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Yourself (YOURSELF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:38:06 (UTC+8)

معلومات سعر Yourself (YOURSELF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00146841
$ 0.00146841$ 0.00146841

$ 0
$ 0$ 0

-6.08%

+21.02%

+27.29%

+27.29%

سعر Yourself (YOURSELF) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YOURSELF بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYOURSELF على الإطلاق هو $ 0.00146841، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YOURSELF -6.08% على مدار الساعة الماضية، +21.02% على مدار 24 ساعة، و +27.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yourself (YOURSELF)

$ 498.92K
$ 498.92K$ 498.92K

--
----

$ 498.92K
$ 498.92K$ 498.92K

999.44M
999.44M 999.44M

999,444,220.4408633
999,444,220.4408633 999,444,220.4408633

القيمة السوقية الحالية لـ Yourself هي $ 498.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YOURSELF يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999444220.4408633. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 498.92K.

سجل سعر Yourself (YOURSELF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yourself مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yourself مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yourself مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yourself مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+21.02%
30 يوم$ 0+21.24%
60 يوم$ 0-10.82%
90 يوم$ 0--

ما هو Yourself ( YOURSELF )

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Yourself (YOURSELF)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Yourself (USD)

كم ستكون قيمة Yourself (YOURSELF) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Yourself (YOURSELF) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Yourself.

تحقق الآن من توقعات سعر Yourself!

عملة YOURSELF إلى العملات المحلية

توكنوميكس Yourself (YOURSELF)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Yourself (YOURSELF) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YOURSELF والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Yourself (YOURSELF)

كم يساوي Yourself (YOURSELF) اليوم؟
سعر YOURSELF المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر YOURSELF إلى USD الحالي؟
سعر YOURSELF إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Yourself ؟
القيمة السوقية لعملة YOURSELF هي $ 498.92K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن YOURSELF؟
العرض المتداول لتوكن YOURSELF هو 999.44M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ YOURSELF؟
حقق YOURSELF سعرًا قياسيًا قدره 0.00146841 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ YOURSELF؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 YOURSELF.
ما هو حجم تداول YOURSELF؟
حجم تداول YOURSELF المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع YOURSELF هذا العام؟
قد يرتفع YOURSELF هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر YOURSELF لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:38:06 (UTC+8)

تحديثات Yourself (YOURSELF) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,882.53
$112,882.53$112,882.53

-1.53%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,995.55
$3,995.55$3,995.55

-2.47%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03999
$0.03999$0.03999

-13.88%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

-2.43%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2500
$3.2500$3.2500

-15.74%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,995.55
$3,995.55$3,995.55

-2.47%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,882.53
$112,882.53$112,882.53

-1.53%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

-2.43%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6447
$2.6447$2.6447

+0.33%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19315
$0.19315$0.19315

-3.31%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05343
$0.05343$0.05343

+2,571.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004640
$0.00004640$0.00004640

+613.84%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000326
$0.0000000326$0.0000000326

+279.06%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.163
$2.163$2.163

+188.40%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000030
$0.000000000000000000000030$0.000000000000000000000030

+172.72%