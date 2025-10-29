معلومات سعر Yourself (YOURSELF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00146841$ 0.00146841 $ 0.00146841 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -6.08% تغير السعر (1يوم) +21.02% تغير السعر (7 أيام) +27.29% تغير السعر (7 أيام) +27.29%

سعر Yourself (YOURSELF) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YOURSELF بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYOURSELF على الإطلاق هو $ 0.00146841، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YOURSELF -6.08% على مدار الساعة الماضية، +21.02% على مدار 24 ساعة، و +27.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yourself (YOURSELF)

القيمة السوقية $ 498.92K$ 498.92K $ 498.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 498.92K$ 498.92K $ 498.92K إمداد دورة التداول 999.44M 999.44M 999.44M إجمالي العرض 999,444,220.4408633 999,444,220.4408633 999,444,220.4408633

القيمة السوقية الحالية لـ Yourself هي $ 498.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YOURSELF يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999444220.4408633. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 498.92K.