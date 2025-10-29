سعر Yourself (YOURSELF)
-6.08%
+21.02%
+27.29%
+27.29%
سعر Yourself (YOURSELF) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YOURSELF بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYOURSELF على الإطلاق هو $ 0.00146841، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YOURSELF -6.08% على مدار الساعة الماضية، +21.02% على مدار 24 ساعة، و +27.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Yourself هي $ 498.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YOURSELF يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999444220.4408633. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 498.92K.
خلال اليوم، كان سعر Yourself مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yourself مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yourself مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yourself مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+21.02%
|30 يوم
|$ 0
|+21.24%
|60 يوم
|$ 0
|-10.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
