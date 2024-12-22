سعر Yotoshi (YOTO)
سعر Yotoshi (YOTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.56K. يتم تحديث سعر YOTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yotoshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 347.42
- تغيير سعر Yotoshi خلال اليوم هو -6.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 280.00B
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خلال اليوم، كان سعر Yotoshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yotoshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yotoshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yotoshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.90%
|30 يوم
|$ 0
|+68.34%
|60 يوم
|$ 0
|+24.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yotoshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-6.90%
-5.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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