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سعر Yotoshi (YOTO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.56K . يتم تحديث سعر YOTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yotoshi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 347.42 - تغيير سعر Yotoshi خلال اليوم هو -6.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 280.00B

أداء سعر Yotoshi (YOTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yotoshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yotoshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yotoshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yotoshi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.90% 30 يوم $ 0 +68.34% 60 يوم $ 0 +24.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yotoshi (YOTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yotoshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -6.90% تغير السعر (7 أيام) -5.43%

معلومات سوق Yotoshi (YOTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: