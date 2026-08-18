سعر Yochi اليوم

السعر المباشر لمشروع Yochi (YOCHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YOCHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YOCHI.

يحتل Yochi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,538,467، مع عرض متداول قدره 191.97B YOCHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YOCHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YOCHI بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و+0.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Yochi (YOCHI)

القيمة السوقية $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M إمداد دورة التداول 191.97B 191.97B 191.97B إجمالي العرض 191,968,667,421.76956 191,968,667,421.76956 191,968,667,421.76956

القيمة السوقية الحالية لـ Yochi هي $ 1.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YOCHI يبلغ 191.97B، مع إجمالي عرض 191968667421.76956. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.54M.