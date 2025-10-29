معلومات سعر Yobi (YOBI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -3.86% تغير السعر (7 أيام) -3.16% تغير السعر (7 أيام) -3.16%

سعر Yobi (YOBI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YOBI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYOBI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YOBI +0.08% على مدار الساعة الماضية، -3.86% على مدار 24 ساعة، و -3.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yobi (YOBI)

القيمة السوقية $ 23.69K$ 23.69K $ 23.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.69K$ 23.69K $ 23.69K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Yobi هي $ 23.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YOBI يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.69K.