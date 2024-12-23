سعر YES (YES)
سعر YES (YES) المباشر لليوم هو USD 5.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 477.28K. يتم تحديث سعر YES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.20K
- تغيير سعر YES خلال اليوم هو -3.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.61K
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خلال اليوم، كان سعر YES مقابل USD هو $ -0.190466788188605 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YES مقابل USD هو $ -0.0384415880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YES مقابل USD هو $ -1.2238357640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YES مقابل USD هو $ +0.330680083141829 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.190466788188605
|-3.25%
|30 يوم
|$ -0.0384415880
|-0.67%
|60 يوم
|$ -1.2238357640
|-21.62%
|90 يوم
|$ +0.330680083141829
|+6.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.32%
-3.25%
-21.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yes. The second MFT (Meme Fungible Token) Inspired by NPC.
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€5.377
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$5.66
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