توكنوميكس XTP (XTP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول XTP (XTP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات XTP (XTP) Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly. الموقع الرسمي: https://www.withtap.com/ اشتر XTP الآن!

توكنوميكس XTP (XTP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XTP (XTP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.77M $ 6.77M $ 6.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.402555 $ 0.402555 $ 0.402555 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000159 $ 0.000159 $ 0.000159 السعر الحالي: $ 0.00064267 $ 0.00064267 $ 0.00064267 معرفة المزيد عن سعر XTP (XTP)

توكنوميكس XTP (XTP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس XTP (XTP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XTP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XTP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XTP، استكشف السعر المباشر لتوكن XTP!

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