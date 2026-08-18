سعر XPT اليوم

السعر المباشر لمشروع XPT (XPT) اليوم هو $ 0.00126292، مع تغير بنسبة 0.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XPT الحالي إلى USD هو $ 0.00126292 لكل XPT.

يحتل XPT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,262,916، مع عرض متداول قدره 999.99M XPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XPT بين $ 0.00124702 (أدنى) و$ 0.00128369 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03226485، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00115218.

على المدى القصير، تحرك XPT بمقدار +0.48% خلال الساعة الماضية و-2.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 948.97.

معلومات سوق XPT (XPT)

القيمة السوقية $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M الحجم (24 ساعة) $ 948.97$ 948.97 $ 948.97 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,994,803.096829 999,994,803.096829 999,994,803.096829

القيمة السوقية الحالية لـ XPT هي $ 1.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 948.97. العرض المتداول لـ XPT يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999994803.096829. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.26M.