سعر XO Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع XO Protocol (XOXO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XOXO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XOXO.

يحتل XO Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,425، مع عرض متداول قدره 659.46M XOXO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XOXO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03920952، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XOXO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق XO Protocol (XOXO)

القيمة السوقية $ 39.43K$ 39.43K $ 39.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 119.57K$ 119.57K $ 119.57K إمداد دورة التداول 659.46M 659.46M 659.46M إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XO Protocol هي $ 39.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XOXO يبلغ 659.46M، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 119.57K.