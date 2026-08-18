سعر xHYPE اليوم

السعر المباشر لمشروع xHYPE (XHYPE) اليوم هو $ 1.044، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XHYPE الحالي إلى USD هو $ 1.044 لكل XHYPE.

يحتل xHYPE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,736,773، مع عرض متداول قدره 5.50M XHYPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XHYPE بين $ 1.044 (أدنى) و$ 1.045 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.07، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.975929.

على المدى القصير، تحرك XHYPE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 318.15.

معلومات سوق xHYPE (XHYPE)

القيمة السوقية $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M الحجم (24 ساعة) $ 318.15$ 318.15 $ 318.15 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M إمداد دورة التداول 5.50M 5.50M 5.50M إجمالي العرض 5,496,061.644641682 5,496,061.644641682 5,496,061.644641682

القيمة السوقية الحالية لـ xHYPE هي $ 5.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 318.15. العرض المتداول لـ XHYPE يبلغ 5.50M، مع إجمالي عرض 5496061.644641682. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.74M.