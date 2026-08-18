سعر XFee اليوم

السعر المباشر لمشروع XFee (XFEE) اليوم هو $ 9.87، مع تغير بنسبة 18.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XFEE الحالي إلى USD هو $ 9.87 لكل XFEE.

يحتل XFee حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,871,469، مع عرض متداول قدره 262.10K XFEE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XFEE بين $ 8.98 (أدنى) و$ 12.2 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 12.2، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.82.

على المدى القصير، تحرك XFEE بمقدار -1.33% خلال الساعة الماضية و+67.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 50.64K.

معلومات سوق XFee (XFEE)

القيمة السوقية $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M الحجم (24 ساعة) $ 50.64K$ 50.64K $ 50.64K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M إمداد دورة التداول 262.10K 262.10K 262.10K إجمالي العرض 986,592.582202771 986,592.582202771 986,592.582202771

القيمة السوقية الحالية لـ XFee هي $ 1.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 50.64K. العرض المتداول لـ XFEE يبلغ 262.10K، مع إجمالي عرض 986592.582202771. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.87M.