سعر Xertra اليوم

السعر المباشر لمشروع Xertra (STRAX) اليوم هو $ 0.00828831، مع تغير بنسبة 2.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRAX الحالي إلى USD هو $ 0.00828831 لكل STRAX.

يحتل Xertra حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,209,216، مع عرض متداول قدره 2.20B STRAX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRAX بين $ 0.00821259 (أدنى) و$ 0.0085116 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 22.77، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00790744.

على المدى القصير، تحرك STRAX بمقدار +0.56% خلال الساعة الماضية و-4.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 429.37K.

معلومات سوق Xertra (STRAX)

القيمة السوقية $ 18.21M$ 18.21M $ 18.21M الحجم (24 ساعة) $ 429.37K$ 429.37K $ 429.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.21M$ 18.21M $ 18.21M إمداد دورة التداول 2.20B 2.20B 2.20B إجمالي العرض 2,197,479,081.17702 2,197,479,081.17702 2,197,479,081.17702

القيمة السوقية الحالية لـ Xertra هي $ 18.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 429.37K. العرض المتداول لـ STRAX يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 2197479081.17702. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.21M.