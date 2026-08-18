سعر XCAD Network اليوم

السعر المباشر لمشروع XCAD Network (XCAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XCAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XCAD.

يحتل XCAD Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,785، مع عرض متداول قدره 194.82M XCAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XCAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00707676 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.06، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XCAD بمقدار -98.05% خلال الساعة الماضية و-14.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.33.

معلومات سوق XCAD Network (XCAD)

القيمة السوقية $ 26.79K$ 26.79K $ 26.79K الحجم (24 ساعة) $ 16.33$ 16.33 $ 16.33 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.79K$ 26.79K $ 26.79K إمداد دورة التداول 194.82M 194.82M 194.82M إجمالي العرض 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661

القيمة السوقية الحالية لـ XCAD Network هي $ 26.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.33. العرض المتداول لـ XCAD يبلغ 194.82M، مع إجمالي عرض 194817990.5915661. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.79K.