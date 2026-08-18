سعر x4Pay اليوم

السعر المباشر لمشروع x4Pay (X4PAY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل X4PAY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل X4PAY.

يحتل x4Pay حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,415.92، مع عرض متداول قدره 999.38M X4PAY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول X4PAY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00329667، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك X4PAY بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-4.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق x4Pay (X4PAY)

القيمة السوقية $ 13.42K$ 13.42K $ 13.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.42K$ 13.42K $ 13.42K إمداد دورة التداول 999.38M 999.38M 999.38M إجمالي العرض 999,381,695.349785 999,381,695.349785 999,381,695.349785

القيمة السوقية الحالية لـ x4Pay هي $ 13.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ X4PAY يبلغ 999.38M، مع إجمالي عرض 999381695.349785. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.42K.