سعر x420 اليوم

السعر المباشر لمشروع x420 (X420) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل X420 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل X420.

يحتل x420 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 128,196، مع عرض متداول قدره 100.00B X420. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول X420 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك X420 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق x420 (X420)

القيمة السوقية $ 128.20K$ 128.20K $ 128.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 128.20K$ 128.20K $ 128.20K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ x420 هي $ 128.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ X420 يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 128.20K.