سعر Wrapped Thunder Token (WTT)
سعر Wrapped Thunder Token (WTT) المباشر لليوم هو USD 0.00413177. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Thunder Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.40K
- تغيير سعر Wrapped Thunder Token خلال اليوم هو -8.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Thunder Token مقابل USD هو $ -0.00036365910223094 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Thunder Token مقابل USD هو $ -0.0000690563 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Thunder Token مقابل USD هو $ +0.0008916553 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Thunder Token مقابل USD هو $ +0.0007671210422421335 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00036365910223094
|-8.08%
|30 يوم
|$ -0.0000690563
|-1.67%
|60 يوم
|$ +0.0008916553
|+21.58%
|90 يوم
|$ +0.0007671210422421335
|+22.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Thunder Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-8.08%
+11.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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