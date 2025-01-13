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سعر Wrapped Thunder Token (WTT) المباشر لليوم هو USD 0.00413177 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WTT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Thunder Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.40K - تغيير سعر Wrapped Thunder Token خلال اليوم هو -8.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Thunder Token (WTT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Thunder Token مقابل USD هو $ -0.00036365910223094 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Thunder Token مقابل USD هو $ -0.0000690563 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Thunder Token مقابل USD هو $ +0.0008916553 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Thunder Token مقابل USD هو $ +0.0007671210422421335 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00036365910223094 -8.08% 30 يوم $ -0.0000690563 -1.67% 60 يوم $ +0.0008916553 +21.58% 90 يوم $ +0.0007671210422421335 +22.80%

تحليل سعر Wrapped Thunder Token (WTT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Thunder Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00413073$ 0.00413073 $ 0.00413073 24 ساعة مرتفع $ 0.00449543$ 0.00449543 $ 0.00449543 عالية طوال الوقت $ 0.00747777$ 0.00747777 $ 0.00747777 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -8.08% تغير السعر (7 أيام) +11.01%

معلومات سوق Wrapped Thunder Token (WTT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: