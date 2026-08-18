سعر Wrapped Plume اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Plume (WPLUME) اليوم هو $ 0.01201082، مع تغير بنسبة 7.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WPLUME الحالي إلى USD هو $ 0.01201082 لكل WPLUME.

يحتل Wrapped Plume حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 874,955، مع عرض متداول قدره 72.85M WPLUME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WPLUME بين $ 0.01197705 (أدنى) و$ 0.01302319 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.06047، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00854532.

على المدى القصير، تحرك WPLUME بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و+1.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.98K.

معلومات سوق Wrapped Plume (WPLUME)

القيمة السوقية $ 874.96K$ 874.96K $ 874.96K الحجم (24 ساعة) $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 874.96K$ 874.96K $ 874.96K إمداد دورة التداول 72.85M 72.85M 72.85M إجمالي العرض 72,847,585.61836977 72,847,585.61836977 72,847,585.61836977

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Plume هي $ 874.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.98K. العرض المتداول لـ WPLUME يبلغ 72.85M، مع إجمالي عرض 72847585.61836977. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 874.96K.