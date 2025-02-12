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سعر Wrapped MAPO (WMAPO) المباشر لليوم هو USD 0.00729531 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WMAPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped MAPO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 268.32 - تغيير سعر Wrapped MAPO خلال اليوم هو -2.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped MAPO (WMAPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped MAPO مقابل USD هو $ -0.000203127339639144 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped MAPO مقابل USD هو $ -0.0015332341 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped MAPO مقابل USD هو $ -0.0025254240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped MAPO مقابل USD هو $ -0.000607518965973342 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000203127339639144 -2.70% 30 يوم $ -0.0015332341 -21.01% 60 يوم $ -0.0025254240 -34.61% 90 يوم $ -0.000607518965973342 -7.68%

تحليل سعر Wrapped MAPO (WMAPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped MAPO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00728051$ 0.00728051 $ 0.00728051 24 ساعة مرتفع $ 0.00751639$ 0.00751639 $ 0.00751639 عالية طوال الوقت $ 0.02491063$ 0.02491063 $ 0.02491063 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -2.70% تغير السعر (7 أيام) -3.76%

معلومات سوق Wrapped MAPO (WMAPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: