سعر Wrapped CRO (WCRO)
سعر Wrapped CRO (WCRO) المباشر لليوم هو USD 0.139236. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WCRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped CRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 446.15K
- تغيير سعر Wrapped CRO خلال اليوم هو -0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped CRO مقابل USD هو $ -0.00112794414277 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped CRO مقابل USD هو $ -0.0339230831 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped CRO مقابل USD هو $ -0.0317325527 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped CRO مقابل USD هو $ +0.06122354124523963 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00112794414277
|-0.80%
|30 يوم
|$ -0.0339230831
|-24.36%
|60 يوم
|$ -0.0317325527
|-22.79%
|90 يوم
|$ +0.06122354124523963
|+78.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped CRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
-0.80%
-12.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped ERC-20 version of CRO.
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€0.13505892
|1 WCRO إلى USD
$0.139236
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RM0.62516964
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₺4.9289544
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¥21.95334012
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