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سعر Wrapped CRO (WCRO) المباشر لليوم هو USD 0.139236 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WCRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped CRO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 446.15K - تغيير سعر Wrapped CRO خلال اليوم هو -0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped CRO (WCRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped CRO مقابل USD هو $ -0.00112794414277 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped CRO مقابل USD هو $ -0.0339230831 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped CRO مقابل USD هو $ -0.0317325527 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped CRO مقابل USD هو $ +0.06122354124523963 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00112794414277 -0.80% 30 يوم $ -0.0339230831 -24.36% 60 يوم $ -0.0317325527 -22.79% 90 يوم $ +0.06122354124523963 +78.48%

تحليل سعر Wrapped CRO (WCRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped CRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.138189$ 0.138189 $ 0.138189 24 ساعة مرتفع $ 0.142353$ 0.142353 $ 0.142353 عالية طوال الوقت $ 0.937335$ 0.937335 $ 0.937335 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -0.80% تغير السعر (7 أيام) -12.71%

معلومات سوق Wrapped CRO (WCRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: