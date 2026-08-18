سعر Wrapped BOT اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped BOT (WBOT) اليوم هو $ 9.28، مع تغير بنسبة 0.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WBOT الحالي إلى USD هو $ 9.28 لكل WBOT.

يحتل Wrapped BOT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,272,412، مع عرض متداول قدره 1.65M WBOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WBOT بين $ 9.09 (أدنى) و$ 9.29 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 8.63.

على المدى القصير، تحرك WBOT بمقدار +0.36% خلال الساعة الماضية و-4.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.98M.

معلومات سوق Wrapped BOT (WBOT)

القيمة السوقية $ 15.27M$ 15.27M $ 15.27M الحجم (24 ساعة) $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.29M$ 15.29M $ 15.29M إمداد دورة التداول 1.65M 1.65M 1.65M إجمالي العرض 1,645,010.892379421 1,645,010.892379421 1,645,010.892379421

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped BOT هي $ 15.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.98M. العرض المتداول لـ WBOT يبلغ 1.65M، مع إجمالي عرض 1645010.892379421. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.29M.