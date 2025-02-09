سعر Wrapped Bera (WBERA)
سعر Wrapped Bera (WBERA) المباشر لليوم هو USD 5.88. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBERA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Bera الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.01M
- تغيير سعر Wrapped Bera خلال اليوم هو +3,699.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Bera مقابل USD هو $ +5.73 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Bera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Bera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Bera مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +5.73
|+3,699.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Bera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.70%
+3,699.32%
--
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₹516.1464
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Rp96,393.4272
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₱341.1576
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￡E.295.47
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R$34.104
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C$8.3496
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৳717.4776
|1 WBERA إلى NGN
₦8,815.59
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₴244.7844
|1 WBERA إلى VES
Bs352.8
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Rs1,648.3992
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₸2,999.976
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฿199.332
|1 WBERA إلى TWD
NT$193.0992
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Fr5.292
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HK$45.8052
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