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سعر Wrapped Bera (WBERA) المباشر لليوم هو USD 5.88 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBERA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Bera الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.01M - تغيير سعر Wrapped Bera خلال اليوم هو +3,699.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Bera (WBERA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Bera مقابل USD هو $ +5.73 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Bera مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Bera مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Bera مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +5.73 +3,699.32% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Bera (WBERA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Bera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.150063$ 0.150063 $ 0.150063 24 ساعة مرتفع $ 6.62$ 6.62 $ 6.62 عالية طوال الوقت $ 15.29$ 15.29 $ 15.29 تغير السعر (1 ساعة) -1.70% تغير السعر (1يوم) +3,699.32% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Wrapped Bera (WBERA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: