معلومات سعر WORT (WORT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00012248 $ 0.00012248 $ 0.00012248 24 ساعة منخفض $ 0.00013393 $ 0.00013393 $ 0.00013393 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00012248$ 0.00012248 $ 0.00012248 24 ساعة مرتفع $ 0.00013393$ 0.00013393 $ 0.00013393 عالية طوال الوقت $ 0.0021556$ 0.0021556 $ 0.0021556 أدنى سعر $ 0.0001111$ 0.0001111 $ 0.0001111 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -6.47% تغير السعر (7 أيام) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -0.63%

سعر WORT (WORT) في الوقت الحقيقي هو $0.00012361. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WORT بين أدنى سعر $ 0.00012248 وأعلى سعر $ 0.00013393، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWORT على الإطلاق هو $ 0.0021556، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0001111.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WORT +0.54% على مدار الساعة الماضية، -6.47% على مدار 24 ساعة، و -0.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WORT (WORT)

القيمة السوقية $ 123.89K$ 123.89K $ 123.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 123.89K$ 123.89K $ 123.89K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WORT هي $ 123.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WORT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 123.89K.