احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WOOP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WOOP.

سعر Woonkly (WOOP) المباشر لليوم هو USD 0.0018392 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.84M . يتم تحديث سعر WOOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Woonkly الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.80K - تغيير سعر Woonkly خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Woonkly (WOOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Woonkly مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Woonkly مقابل USD هو $ -0.0001053830 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Woonkly مقابل USD هو $ -0.0005478480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Woonkly مقابل USD هو $ -0.000089906637419306 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.40% 30 يوم $ -0.0001053830 -5.72% 60 يوم $ -0.0005478480 -29.78% 90 يوم $ -0.000089906637419306 -4.66%

تحليل سعر Woonkly (WOOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Woonkly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00177803$ 0.00177803 $ 0.00177803 24 ساعة مرتفع $ 0.0018977$ 0.0018977 $ 0.0018977 عالية طوال الوقت $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) -16.05%

معلومات سوق Woonkly (WOOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: