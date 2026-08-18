سعر Won Chang اليوم

السعر المباشر لمشروع Won Chang (USDWON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDWON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل USDWON.

يحتل Won Chang حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,254.86، مع عرض متداول قدره 1.00B USDWON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDWON بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02259075، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك USDWON بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Won Chang (USDWON)

القيمة السوقية $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Won Chang هي $ 10.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDWON يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.25K.