معلومات سعر WOLFI (WOLFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00191356 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -1.83% تغير السعر (7 أيام) -1.19%

سعر WOLFI (WOLFI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WOLFI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWOLFI على الإطلاق هو $ 0.00191356، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WOLFI -0.44% على مدار الساعة الماضية، -1.83% على مدار 24 ساعة، و -1.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WOLFI (WOLFI)

القيمة السوقية $ 692.63K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 692.63K إمداد دورة التداول 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WOLFI هي $ 692.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WOLFI يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 692.63K.