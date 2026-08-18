سعر Wobbles اليوم

السعر المباشر لمشروع Wobbles (WOBBLES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOBBLES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOBBLES.

يحتل Wobbles حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 366,695، مع عرض متداول قدره 997.29M WOBBLES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOBBLES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00269383، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOBBLES بمقدار -0.54% خلال الساعة الماضية و-16.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 25.39K.

معلومات سوق Wobbles (WOBBLES)

القيمة السوقية $ 366.70K$ 366.70K $ 366.70K الحجم (24 ساعة) $ 25.39K$ 25.39K $ 25.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 366.70K$ 366.70K $ 366.70K إمداد دورة التداول 997.29M 997.29M 997.29M إجمالي العرض 997,292,261.80459 997,292,261.80459 997,292,261.80459

القيمة السوقية الحالية لـ Wobbles هي $ 366.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 25.39K. العرض المتداول لـ WOBBLES يبلغ 997.29M، مع إجمالي عرض 997292261.80459. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 366.70K.