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سعر Wobbles المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WOBBLES هي 366,695 USD. تابع تحديثات أسعار WOBBLES إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wobbles المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WOBBLES هي 366,695 USD. تابع تحديثات أسعار WOBBLES إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WOBBLES

معلومات سعر WOBBLES

ما هو WOBBLES

الموقع الرسمي لـ WOBBLES

اقتصاد توكن WOBBLES

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سعر Wobbles (WOBBLES)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WOBBLES إلى USD:

$0.0003667
$0.0003667$0.0003667
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wobbles (WOBBLES) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:58:37 (UTC+8)

سعر Wobbles اليوم

السعر المباشر لمشروع Wobbles (WOBBLES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOBBLES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOBBLES.

يحتل Wobbles حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 366,695، مع عرض متداول قدره 997.29M WOBBLES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOBBLES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00269383، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOBBLES بمقدار -0.54% خلال الساعة الماضية و-16.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 25.39K.

معلومات سوق Wobbles (WOBBLES)

$ 366.70K
$ 366.70K$ 366.70K

$ 25.39K
$ 25.39K$ 25.39K

$ 366.70K
$ 366.70K$ 366.70K

997.29M
997.29M 997.29M

997,292,261.80459
997,292,261.80459 997,292,261.80459

القيمة السوقية الحالية لـ Wobbles هي $ 366.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 25.39K. العرض المتداول لـ WOBBLES يبلغ 997.29M، مع إجمالي عرض 997292261.80459. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 366.70K.

سجل سعر Wobbles بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00269383
$ 0.00269383$ 0.00269383

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-0.00%

-16.71%

-16.71%

سجل سعر Wobbles (WOBBLES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wobbles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wobbles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wobbles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wobbles مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.00%
30 يوم$ 0-20.80%
60 يوم$ 0-24.66%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Wobbles

Wobbles (WOBBLES) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WOBBLES في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWobbles (WOBBLES) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wobbles نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wobbles الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WOBBLES للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wobbles.

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المصدر Wobbles (WOBBLES)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Wobbles

ما هو السعر الحالي لـ Wobbles؟

يُتداول بسعر $، وقد أظهرت Wobbles حركة سعرية بنسبة -0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم WOBBLES؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 997292261.80459 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Wobbles؟

تبلغ قيمتها السوقية $366695، وتحتل المرتبة #3921 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت WOBBLES حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $ و$، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب Wobbles مع فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem، يتنافس WOBBLES مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wobbles

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:58:37 (UTC+8)

تحديثات Wobbles (WOBBLES) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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