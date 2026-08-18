سعر WISHDOG اليوم

السعر المباشر لمشروع WISHDOG (WISHDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WISHDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WISHDOG.

يحتل WISHDOG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,942، مع عرض متداول قدره 1.00B WISHDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WISHDOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00324898، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WISHDOG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق WISHDOG (WISHDOG)

القيمة السوقية $ 25.94K$ 25.94K $ 25.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.94K$ 25.94K $ 25.94K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WISHDOG هي $ 25.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WISHDOG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.94K.