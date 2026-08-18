سعر Wise Monkey اليوم

السعر المباشر لمشروع Wise Monkey (MONKY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MONKY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MONKY.

يحتل Wise Monkey حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 238,703، مع عرض متداول قدره 8.50T MONKY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MONKY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MONKY بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wise Monkey (MONKY)

القيمة السوقية $ 238.70K$ 238.70K $ 238.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 280.83K$ 280.83K $ 280.83K إمداد دورة التداول 8.50T 8.50T 8.50T إجمالي العرض 8,499,995,353,961.4 8,499,995,353,961.4 8,499,995,353,961.4

القيمة السوقية الحالية لـ Wise Monkey هي $ 238.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MONKY يبلغ 8.50T، مع إجمالي عرض 8499995353961.4. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 280.83K.