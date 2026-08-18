سعر Winternomics TV اليوم

السعر المباشر لمشروع Winternomics TV (WNTV) اليوم هو $ 0.00479477، مع تغير بنسبة 14.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WNTV الحالي إلى USD هو $ 0.00479477 لكل WNTV.

يحتل Winternomics TV حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,794,730، مع عرض متداول قدره 999.99M WNTV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WNTV بين $ 0.00419476 (أدنى) و$ 0.00505193 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01195419، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WNTV بمقدار +0.37% خلال الساعة الماضية و+14.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.85K.

معلومات سوق Winternomics TV (WNTV)

القيمة السوقية $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M الحجم (24 ساعة) $ 11.85K$ 11.85K $ 11.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,991,374.863296 999,991,374.863296 999,991,374.863296

القيمة السوقية الحالية لـ Winternomics TV هي $ 4.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.85K. العرض المتداول لـ WNTV يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999991374.863296. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.79M.