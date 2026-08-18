سعر Wildcard اليوم

السعر المباشر لمشروع Wildcard (WC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WC.

يحتل Wildcard حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,919، مع عرض متداول قدره 63.93M WC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01427047، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 77.51.

معلومات سوق Wildcard (WC)

القيمة السوقية $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K الحجم (24 ساعة) $ 77.51$ 77.51 $ 77.51 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K إمداد دورة التداول 63.93M 63.93M 63.93M إجمالي العرض 63,934,281.71398 63,934,281.71398 63,934,281.71398

القيمة السوقية الحالية لـ Wildcard هي $ 32.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 77.51. العرض المتداول لـ WC يبلغ 63.93M، مع إجمالي عرض 63934281.71398. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.92K.