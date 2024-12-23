سعر WigoSwap (WIGO)
سعر WigoSwap (WIGO) المباشر لليوم هو USD 0.00832826. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.00M. يتم تحديث سعر WIGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WigoSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.95K
- تغيير سعر WigoSwap خلال اليوم هو +0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.78B
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خلال اليوم، كان سعر WigoSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WigoSwap مقابل USD هو $ -0.0025973660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WigoSwap مقابل USD هو $ -0.0054916563 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WigoSwap مقابل USD هو $ -0.010254427389189712 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.88%
|30 يوم
|$ -0.0025973660
|-31.18%
|60 يوم
|$ -0.0054916563
|-65.94%
|90 يوم
|$ -0.010254427389189712
|-55.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WigoSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+0.88%
-30.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.
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