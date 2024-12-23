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سعر WigoSwap (WIGO) المباشر لليوم هو USD 0.00832826 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.00M . يتم تحديث سعر WIGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WigoSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.95K - تغيير سعر WigoSwap خلال اليوم هو +0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.78B

أداء سعر WigoSwap (WIGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WigoSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WigoSwap مقابل USD هو $ -0.0025973660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WigoSwap مقابل USD هو $ -0.0054916563 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WigoSwap مقابل USD هو $ -0.010254427389189712 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.88% 30 يوم $ -0.0025973660 -31.18% 60 يوم $ -0.0054916563 -65.94% 90 يوم $ -0.010254427389189712 -55.18%

تحليل سعر WigoSwap (WIGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WigoSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00801445$ 0.00801445 $ 0.00801445 24 ساعة مرتفع $ 0.00895408$ 0.00895408 $ 0.00895408 عالية طوال الوقت $ 0.0285438$ 0.0285438 $ 0.0285438 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +0.88% تغير السعر (7 أيام) -30.20%

معلومات سوق WigoSwap (WIGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: