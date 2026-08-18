سعر White Claw اليوم

السعر المباشر لمشروع White Claw (WCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WCLAW.

يحتل White Claw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 168,205، مع عرض متداول قدره 781.96M WCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WCLAW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WCLAW بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و+3.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 849.09.

معلومات سوق White Claw (WCLAW)

القيمة السوقية $ 168.21K$ 168.21K $ 168.21K الحجم (24 ساعة) $ 849.09$ 849.09 $ 849.09 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 215.07K$ 215.07K $ 215.07K إمداد دورة التداول 781.96M 781.96M 781.96M إجمالي العرض 999,830,635.140409 999,830,635.140409 999,830,635.140409

القيمة السوقية الحالية لـ White Claw هي $ 168.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 849.09. العرض المتداول لـ WCLAW يبلغ 781.96M، مع إجمالي عرض 999830635.140409. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 215.07K.