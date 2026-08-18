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سعر White Claw المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WCLAW هي 168,205 USD. تابع تحديثات أسعار WCLAW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر White Claw المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WCLAW هي 168,205 USD. تابع تحديثات أسعار WCLAW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WCLAW

معلومات سعر WCLAW

ما هو WCLAW

الموقع الرسمي لـ WCLAW

اقتصاد توكن WCLAW

توقعات سعر WCLAW

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شعار White Claw

سعر White Claw (WCLAW)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WCLAW إلى USD:

$0.00021485
$0.00021485$0.00021485
+0.07%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار White Claw (WCLAW) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:54:12 (UTC+8)

سعر White Claw اليوم

السعر المباشر لمشروع White Claw (WCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WCLAW.

يحتل White Claw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 168,205، مع عرض متداول قدره 781.96M WCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WCLAW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WCLAW بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و+3.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 849.09.

معلومات سوق White Claw (WCLAW)

$ 168.21K
$ 168.21K$ 168.21K

$ 849.09
$ 849.09$ 849.09

$ 215.07K
$ 215.07K$ 215.07K

781.96M
781.96M 781.96M

999,830,635.140409
999,830,635.140409 999,830,635.140409

القيمة السوقية الحالية لـ White Claw هي $ 168.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 849.09. العرض المتداول لـ WCLAW يبلغ 781.96M، مع إجمالي عرض 999830635.140409. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 215.07K.

سجل سعر White Claw بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+7.53%

+3.40%

+3.40%

سجل سعر White Claw (WCLAW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر White Claw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر White Claw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر White Claw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر White Claw مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+7.53%
30 يوم$ 0-4.22%
60 يوم$ 0+87.32%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار White Claw

White Claw (WCLAW) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WCLAW في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWhite Claw (WCLAW) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر White Claw نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر White Claw الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WCLAW للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار White Claw.

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نبذة عن White Claw

ما هو السعر الحالي لـ White Claw؟

يبلغ سعر White Claw $، ويشهد تغيّرًا بنسبة 7.52% اليوم.

ما مدى سرعة نمو مجتمع WCLAW؟

يوجد حاليًا -- من المحتفظين، وغالبًا ما تشير الزيادة في هذا العدد إلى ارتفاع معدل التبني، وتوسع المجتمعات، وتفاعل أكبر في الشبكة.

كيف يؤثر الطلب على سعر White Claw؟

يتأثر الطلب بحالات الاستخدام والظروف السوقية ومشاعر المستثمرين ودوره في قطاع Solana Ecosystem,Solana Token-2022,Pump.fun Ecosystem. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تسريع حركة الأسعار خلال فترات ارتفاع حجم التداول.

ما هو حجم تداول WCLAW اليوم؟

بلغ حجم التداول $--، مما يدل على مشاركة نشطة وسيولة سوقية صحية.

كيف يقارن WCLAW بأدائه التاريخي؟

يبلغ سعره الأعلى على الإطلاق (ATH) $، ويبلغ سعره الأدنى على الإطلاق (ATL) $، مما يوفر سياقًا حول دورات الأداء السابقة.

كم عدد الرموز المميزة المتداولة؟

هناك 781962018.445298 رمز مميز متداول، مما يؤثر على توافره ورأس ماله السوقي وتقييمه على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول White Claw

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:54:12 (UTC+8)

تحديثات White Claw (WCLAW) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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