سعر Whatever Ape (WAPE)
سعر Whatever Ape (WAPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.72K. يتم تحديث سعر WAPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Whatever Ape الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.37
- تغيير سعر Whatever Ape خلال اليوم هو +0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.24M
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خلال اليوم، كان سعر Whatever Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Whatever Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Whatever Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Whatever Ape مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.39%
|30 يوم
|$ 0
|-24.19%
|60 يوم
|$ 0
|-49.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Whatever Ape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
+0.39%
-15.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens.
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