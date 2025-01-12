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سعر Whatever Ape (WAPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.72K . يتم تحديث سعر WAPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Whatever Ape الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.37 - تغيير سعر Whatever Ape خلال اليوم هو +0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.24M

أداء سعر Whatever Ape (WAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Whatever Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Whatever Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Whatever Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Whatever Ape مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.39% 30 يوم $ 0 -24.19% 60 يوم $ 0 -49.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Whatever Ape (WAPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Whatever Ape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00240868$ 0.00240868 $ 0.00240868 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) +0.39% تغير السعر (7 أيام) -15.39%

معلومات سوق Whatever Ape (WAPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: