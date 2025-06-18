سعر WET (WET)
سعر WET (WET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.71K. يتم تحديث سعر WET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر WET خلال اليوم هو -6.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر WET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WET مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-6.86%
-65.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WET is a meme token native to Hyperliquid’s EVM layer. It was created as a summer-themed, community-focused drop to bring fun liquidity activity to the Hyper ecosystem. The project’s purpose is to drive engagement across HL-native communities and experiment with playful token mechanics. By launching directly on-chain and distributing widely, WET aims to support organic discovery and grassroots participation in Hyperliquid’s growing onchain culture.
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