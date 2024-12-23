سعر WeFi (WFI)
سعر WeFi (WFI) المباشر لليوم هو USD 0.307626. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M. يتم تحديث سعر WFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WeFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 799.65K
- تغيير سعر WeFi خلال اليوم هو +0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.59M
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خلال اليوم، كان سعر WeFi مقابل USD هو $ +0.0005936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WeFi مقابل USD هو $ +0.2563120759 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WeFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0005936
|+0.19%
|30 يوم
|$ +0.2563120759
|+83.32%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
+0.19%
-12.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WeFi is an innovative financial ecosystem that seamlessly integrates custodian and self-custody wallets, crypto-collateralized cards, and neobank services with advanced AI-driven compliance and Zero-Knowledge Proofs (ZK). Built to simplify global transactions, remittances, and asset management, WeFi bridges the gap between decentralized and traditional finance. With features like on-chain identity solutions and behavior-based compliance for financial institutions, WeFi creates a secure, user-friendly platform for interacting with crypto and fiat, empowering both individuals and institutions in a borderless financial future. At the heart of the ecosystem is the WFI token, facilitating effortless transactions, rewards, and fees. Used for remittances and stablecoins management, WeFi brings Web3 innovation to the real world—combining privacy, security, AI-enhanced compliance, and a frictionless user experience that no other platform offers.
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