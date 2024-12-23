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سعر WeFi (WFI) المباشر لليوم هو USD 0.307626 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M . يتم تحديث سعر WFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 799.65K - تغيير سعر WeFi خلال اليوم هو +0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.59M

أداء سعر WeFi (WFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WeFi مقابل USD هو $ +0.0005936 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WeFi مقابل USD هو $ +0.2563120759 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WeFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0005936 +0.19% 30 يوم $ +0.2563120759 +83.32% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WeFi (WFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.28858$ 0.28858 $ 0.28858 24 ساعة مرتفع $ 0.311191$ 0.311191 $ 0.311191 عالية طوال الوقت $ 0.388588$ 0.388588 $ 0.388588 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) +0.19% تغير السعر (7 أيام) -12.33%

معلومات سوق WeFi (WFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: