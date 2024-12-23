سعر web3war (FPS)
سعر web3war (FPS) المباشر لليوم هو USD 0.050192. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M. يتم تحديث سعر FPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق web3war الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.78K
- تغيير سعر web3war خلال اليوم هو +1.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.55M
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خلال اليوم، كان سعر web3war مقابل USD هو $ +0.00072549 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر web3war مقابل USD هو $ -0.0212321646 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر web3war مقابل USD هو $ +0.1019909320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر web3war مقابل USD هو $ +0.027134015593481372 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00072549
|+1.47%
|30 يوم
|$ -0.0212321646
|-42.30%
|60 يوم
|$ +0.1019909320
|+203.20%
|90 يوم
|$ +0.027134015593481372
|+117.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر web3war: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
+1.47%
-21.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 FPS إلى AUD
A$0.07980528
|1 FPS إلى GBP
￡0.03965168
|1 FPS إلى EUR
€0.0476824
|1 FPS إلى USD
$0.050192
|1 FPS إلى MYR
RM0.22536208
|1 FPS إلى TRY
₺1.76625648
|1 FPS إلى JPY
¥7.85203648
|1 FPS إلى RUB
₽5.15772992
|1 FPS إلى INR
₹4.26581808
|1 FPS إلى IDR
Rp809.54827376
|1 FPS إلى PHP
₱2.9412512
|1 FPS إلى EGP
￡E.2.55276512
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R$0.30466544
|1 FPS إلى CAD
C$0.07177456
|1 FPS إلى BDT
৳5.97334992
|1 FPS إلى NGN
₦77.69621216
|1 FPS إلى UAH
₴2.09651984
|1 FPS إلى VES
Bs2.559792
|1 FPS إلى PKR
Rs13.91472816
|1 FPS إلى KZT
₸26.25091792
|1 FPS إلى THB
฿1.71807216
|1 FPS إلى TWD
NT$1.63726304
|1 FPS إلى CHF
Fr0.04467088
|1 FPS إلى HKD
HK$0.38999184
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