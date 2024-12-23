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سعر web3war (FPS) المباشر لليوم هو USD 0.050192 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M . يتم تحديث سعر FPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق web3war الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.78K - تغيير سعر web3war خلال اليوم هو +1.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.55M

أداء سعر web3war (FPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر web3war مقابل USD هو $ +0.00072549 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر web3war مقابل USD هو $ -0.0212321646 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر web3war مقابل USD هو $ +0.1019909320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر web3war مقابل USD هو $ +0.027134015593481372 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00072549 +1.47% 30 يوم $ -0.0212321646 -42.30% 60 يوم $ +0.1019909320 +203.20% 90 يوم $ +0.027134015593481372 +117.68%

تحليل سعر web3war (FPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر web3war: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04914978$ 0.04914978 $ 0.04914978 24 ساعة مرتفع $ 0.050507$ 0.050507 $ 0.050507 عالية طوال الوقت $ 0.482493$ 0.482493 $ 0.482493 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +1.47% تغير السعر (7 أيام) -21.98%

معلومات سوق web3war (FPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: