شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى منصة إطلاق التمويل من Poolz التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع منصة إطلاق التمويل من Poolz. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0,019863
+0,42%
-2,47%
-2,76%
$ 18,49M
$ 2,99M
2
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0,0542
-0,18%
-0,55%
-10,12%
$ 9,76M
$ 1,02M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0,09303
-0,12%
+0,18%
-5,50%
$ 6,49M
$ 272,48K
4
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0,01923
+0,47%
+2,29%
+0,84%
$ 1,59M
$ 371,63K
5
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0,0011208
-0,11%
+0,48%
-3,08%
$ 1,04M
$ 95,33M
6
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0,0001919
+18,17%
+9,10%
+2,62%
$ 275,18K
$ 8,22M
7
Port3 Network
Port3 Network
PORT3
$ 0,0006369
0,00%
-0,01%
-4,16%
$ 173,90K
$ 247,42
8
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0,001103
+1,00%
-6,90%
-18,86%
$ 123,05K
$ 29,69M
9
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0,0001913
0,00%
+0,37%
-0,05%
$ 107,07K
$ 70,27M
10
web3war
web3war
FPS
$ 0,00064508
0,00%
+0,01%
-11,66%
$ 96,76K
$ 914,41
11
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 9,692E-5
+0,01%
-2,30%
-17,61%
$ 88,98K
--
12
Carbon Browser
Carbon Browser
CSIX
$ 9,238E-5
0,00%
+5,60%
0,00%
$ 83,69K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة منصة إطلاق التمويل من Poolz ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
منصة إطلاق التمويل من Poolz تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 12 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $38.32M.
ما هو التوكن منصة إطلاق التمويل من Poolz الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين منصة إطلاق التمويل من Poolz التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر OBI أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 9.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة منصة إطلاق التمويل من Poolz الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 12 منصة إطلاق التمويل من Poolz التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة منصة إطلاق التمويل من Poolz الشائعة CGPT, IXS, SOIL. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة منصة إطلاق التمويل من Poolz ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة منصة إطلاق التمويل من Poolz حوالي $38.32M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع منصة إطلاق التمويل من Poolz ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.