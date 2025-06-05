احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EGG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EGG.

سعر Waves Ducks (EGG) المباشر لليوم هو USD 3.29 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 344.07K . يتم تحديث سعر EGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Waves Ducks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Waves Ducks خلال اليوم هو -3.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 104.55K

أداء سعر Waves Ducks (EGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Waves Ducks مقابل USD هو $ -0.113942624147102 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Waves Ducks مقابل USD هو $ -0.3425100560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Waves Ducks مقابل USD هو $ -1.6994011370 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Waves Ducks مقابل USD هو $ -5.358733672074863 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.113942624147102 -3.34% 30 يوم $ -0.3425100560 -10.41% 60 يوم $ -1.6994011370 -51.65% 90 يوم $ -5.358733672074863 -61.95%

تحليل سعر Waves Ducks (EGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Waves Ducks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 24 ساعة مرتفع $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 عالية طوال الوقت $ 3,737.52$ 3,737.52 $ 3,737.52 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -3.34% تغير السعر (7 أيام) -10.68%

معلومات سوق Waves Ducks (EGG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: